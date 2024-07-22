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Стало известно, какой деталью украсил свой дорогостоящий дом в Сосновом Бору Олег Газманов

Певец Олег Газманов украсил двухэтажный особняк при помощи штурвала

1:02
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов рассказал, что в его двухэтажном особняке в Сосновом Бору расположился штурвал.

Певец Олег Газманов украсил двухэтажный особняк при помощи штурвала
Фото: youtube.com by канал Информационное агентство БелТА, PDM

Народный артист РФ приобрёл жильё 25 лет назад, а недавно ему исполнилось 75 лет.

"Дом построен так, что друг друга мы можем не видеть", — объяснял исполнитель в эфире программы "Секрет на миллион" на Rutube.

Олег Газманов и его супруга Марина спят отдельно, так как артист ворочается и храпит, чем мешает женщине выспаться. Известно, что в их доме у каждого есть своя спальня.

Также в особняке артиста расположена оранжерея с комнатой, где стоит массажное кресло. Помимо этого, музыкант признавался, что каждый день занимается спортом.

Приблизительная стоимость такого дома составляет 30 млн долларов (свыше 2,5 млрд рублей).

Ранее Александр Петров отреагировал на фото полураздетой супруги.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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