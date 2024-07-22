Стало известно, какой деталью украсил свой дорогостоящий дом в Сосновом Бору Олег Газманов

Певец Олег Газманов рассказал, что в его двухэтажном особняке в Сосновом Бору расположился штурвал.
Народный артист РФ приобрёл жильё 25 лет назад, а недавно ему исполнилось 75 лет.
"Дом построен так, что друг друга мы можем не видеть", — объяснял исполнитель в эфире программы "Секрет на миллион" на Rutube.
Олег Газманов и его супруга Марина спят отдельно, так как артист ворочается и храпит, чем мешает женщине выспаться. Известно, что в их доме у каждого есть своя спальня.
Также в особняке артиста расположена оранжерея с комнатой, где стоит массажное кресло. Помимо этого, музыкант признавался, что каждый день занимается спортом.
Приблизительная стоимость такого дома составляет 30 млн долларов (свыше 2,5 млрд рублей).
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