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Телезвезда Ксения Бородина борется с лишним весом и недоброжелателями

Ксения Бородина активно худеет, несмотря на стройную фигуру

1:04
Шоу-бизнес

Телезвезда Ксения Бородина, несмотря на стройную фигуру и привлекательный внешний вид, оказалась недовольна собой. Недавно в Сети появилось фото, на котором 41-летняя экс-ведущая "ДОМа-2" выглядит не такой стройной, как на своих снимках в соцсетях. Недоброжелатели обвинили её в использовании фильтров для уменьшения себя на фото и видео.

Ксения Бородина активно худеет, несмотря на стройную фигуру
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Ксении Бородиной @borodylia

В настоящее время Бородина активно работает над снижением веса, часто тренируется и придерживается правильного питания. За время отдыха она похудела на четыре килограмма и планирует сбросить еще два. Ксения призналась, что ей сложно заставить себя завтракать, и она идет на тренировки натощак.

В нулевых Бородина была немного полнее, но позже смогла существенно похудеть и даже казалась слишком стройной. Сегодня она выглядит хорошо, несмотря на пару лишних килограммов, и призывает не использовать сомнительные средства для похудения, так как они могут негативно сказаться на здоровье.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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