Александр Петров оставил комментарий под фото полураздетой супруги

Актёр Александр Петров восхитился снимком полураздетой супруги

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Петров оставил восторженный отзыв под фотографией полураздетой супруги Виктории.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях, PDM

23-летняя девушка опубликовала снимок с отдыха в Турции, на котором запечатлена в кроп-топе и шортах из одного комплекта. Она снялась в зеркало в гостиничном номере. Виктория распустила волосы и нанесла лёгкий макияж.

"Невероятная! Люблю тебя, жена!" — написал Петров под публикацией.

Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре 2023 года, ошарашив публику. Несколько лет он состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, но до брака дело так и не дошло. Своей избраннице артист сделал предложение спустя несколько дней после знакомства.

Торжественное мероприятие состоялось в ноябре 2023 года, известно, что свадьба обошлась Петрову в 25 млн рублей.

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