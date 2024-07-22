Александр Петров оставил комментарий под фото полураздетой супруги

Актёр Александр Петров оставил восторженный отзыв под фотографией полураздетой супруги Виктории.
23-летняя девушка опубликовала снимок с отдыха в Турции, на котором запечатлена в кроп-топе и шортах из одного комплекта. Она снялась в зеркало в гостиничном номере. Виктория распустила волосы и нанесла лёгкий макияж.
"Невероятная! Люблю тебя, жена!" — написал Петров под публикацией.
Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре 2023 года, ошарашив публику. Несколько лет он состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, но до брака дело так и не дошло. Своей избраннице артист сделал предложение спустя несколько дней после знакомства.
Торжественное мероприятие состоялось в ноябре 2023 года, известно, что свадьба обошлась Петрову в 25 млн рублей.
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