Дресс-код для артистов: скандал вокруг откровенного образа Ольги Бузовой

Варвара поддержала Ольгу Бузову после скандального выступления в Уфе

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале лета Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе в откровенном образе, который вызвал бурные обсуждения и осуждения в социальных сетях. Певица Варвара, следящая за событиями в российском шоу-бизнесе, не могла обойти стороной скандал, развернувшийся из-за выступления Бузовой. Многие приравняли её выход на сцену к голой вечеринке Ивлеевой, хотя Бузова не делала ничего провокационного.

Фото: wikimedia.org by Окрас, CC BY-SA 4.0

Варвара отметила, что у Ольги прекрасная фигура и она выглядит замечательно, поэтому можно простить ей такое "прегрешение". Через два дня Бузова принесла извинения, заявив, что не хотела никого обидеть своим нарядом, а возникший скандал был случайным стечением обстоятельств.

Однако обсуждения не прекратились. Депутаты предложили ввести закрытый дресс-код для артистов. Певица Люся Чеботина выразила недовольство этой идеей, заявив, что в такой "броне" невозможно танцевать. Варвара добавила, что в вопросе нарядов на сцене важно соблюдать вкус, уважение к зрителям и к себе.