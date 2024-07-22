Глюкоза получила пять миллионов за скандальное выступление

Гонорар Глюкозы за концерт в Красноярске мог составить пять миллионов рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гонорар за выступление певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) в Красноярске мог составить около пяти миллионов рублей, сообщает StarHit. ru.

Фото: инстаграм аккаунт Натальи Ионовой-Чистяковой

Организатор крупных мероприятий со звездами отметил, что концертному директору артиста выгоднее отправить его на сцену в любом состоянии, чтобы избежать значительных штрафов за отмену выступления.

Эксперт подчеркнул, что стандартный гонорар Глюкозы составляет миллион рублей за 40-50 минутное выступление, а в этом случае ей, вероятно, заплатили около пяти миллионов. Это весьма крупная сумма для певицы, которая нечасто получает такие высокие гонорары.