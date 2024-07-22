"Будет Родину защищать": Буйнов показал внука, окончившего президентское кадетское училище

Внук певца Александра Буйнова окончил Московское президентское кадетское училище. Об этом в личном блоге рассказал сам артист.
Музыкант опубликовал в соцсетях фотографии и рассказал, что его внук отправляется во взрослую жизнь.
"Ура. Придёт время, и Саша будет Родину защищать, пока приписался в военкомате", — написал исполнитель.
Александр Буйнова выразил надежду, что юноши сохранят в памяти те моменты, которые пережили вместе. Он пожелал выпускникам честной и достойной жизни.
У певца трое внуков от дочери Юлии, помимо Александра подрастают девочки Дарья и Софья. Александр Буйнова рассказывал, что дочь уговорила зятя взять фамилию их семьи, поэтому все внуки тоже Буйновы.
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