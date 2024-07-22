Адвокат Сергей Жорин раскрыл шансы Максима Фадеева выиграть суд против оскандалившейся Глюкозы

Адвокат Жорин уверен, что Фадееву не составит труда выиграть суд против Глюкозы

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный адвокат Сергей Жорин заверил, что музыкальный продюсер Максим Фадеев гарантированно выиграет суд против певицы Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза.

Фото: youtube.com by канал MALFA, PDM

Правозащитник отметил, что Фадееву не нужно что-либо отбирать, так как все права на песни и псевдоним Глюк'oZа принадлежат ему.

"Согласно нашему пониманию, Максим заявил, что будет обращаться в суд, чтобы запретить использование произведений, псевдонимов и так далее", — объяснил адвокат в беседе с URA.RU.

Сергей Жорин подчеркнул, что Максим, как правообладатель и создатель песен и псевдонима, имеет полное право распоряжаться своей интеллектуальной собственностью как пожелает.

Певица Наталья Ионова угодила в скандал после выступления на Дне металлурга в Красноярске. Зрители отметили, что артистка не попадала в слова, странно двигалась и постоянно трогала себя за интимные места, а также позволяла себе нецензурную брань.

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