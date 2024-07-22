Адвокат Сергей Жорин раскрыл шансы Максима Фадеева выиграть суд против оскандалившейся Глюкозы

Звёздный адвокат Сергей Жорин заверил, что музыкальный продюсер Максим Фадеев гарантированно выиграет суд против певицы Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза.
Правозащитник отметил, что Фадееву не нужно что-либо отбирать, так как все права на песни и псевдоним Глюк'oZа принадлежат ему.
"Согласно нашему пониманию, Максим заявил, что будет обращаться в суд, чтобы запретить использование произведений, псевдонимов и так далее", — объяснил адвокат в беседе с URA.RU.
Сергей Жорин подчеркнул, что Максим, как правообладатель и создатель песен и псевдонима, имеет полное право распоряжаться своей интеллектуальной собственностью как пожелает.
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