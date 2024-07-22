"Я много лет не понимал": Дмитрий Колдун раскрыл причины прекращения работы с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем

Певец Дмитрий Колдун жалеет о ссорах с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Колдун в интервью порталу Леди.Mail.ru признался, что его безучастие стало причиной ссор с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем, о которых он жалеет.

Фото: youtube.com by канал Dmitry Koldun, PDM

Дмитрий Колдун стал победителем "Фабрики звёзд-6", а также смог занять шестое место на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2007". В то время он активно сотрудничал с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем, однако их общение закончилось громкими ссорами.

"Опыта без ошибок не бывает. Чего не надо было делать, так это пускать какие-то вещи на самотёк. То, как мы разошлись с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем, — следствие как раз моего безучастия. Я много лет не понимал, почему так случилось, но потом осознал, что на момент развития событий был просто не готов к миру шоу-бизнеса", — поделился Колдун.

Он отметил, что ему не хватило жизненного опыта для урегулирования ситуаций, а ошибка молодости повлекла за собой ещё несколько лет больших неприятностей.

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