"Жду, когда все сопьются": Штурм высмеяла выступление Глюкозы в Красноярске

Наталья Штурм посмеялась над Натальей Ионовой из-за концерта в Красноярске

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм в личном блоге отреагировала на скандал вокруг выступления исполнительницы Натальи Ионовой в Красноярске. Она отметила, что скоро все звёзды сопьются.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

Наталья Штурм, которая находится на отдыхе, отметила, что надеется вернуть былую славу.

"А я жду, когда все окончательно сопьются, снаркоманятся — и тут выхожу я, вся в белом и пою песню "Школьный роман!", — заявила она в социальных сетях.

Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, угодила в скандал из-за странного поведения во время концерта на Дне металлурга. Очевидцы сообщили, что певица смогла исполнить только две песни, а затем начала путаться в словах, еле держалась на ногах и постоянного трогала себя в интимной зоне.

Известно, что организаторы концерта решили подать в суд на артистку из-за выступления в "изменённом состоянии".

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