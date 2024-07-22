Стало известно, с кем закрутил роман известный рэп-исполнитель Лёша Свик

Певец Лёша Свик закрутил роман с блогершей Марией Горячёвой

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Рэп-исполнитель Лёша Свик (настоящее имя Алексей Норкитович) закрутил роман с блогершей Марией Горячёвой. Об этом сообщает Super.

Фото: youtube.com by канал NILETTO, PDM

Журналисты проанализировали последние публикации Марии в соцсетях. Они пришли к выводу, что на снимке, где Горячёва держит за руку избранника, запечатлён именно Свик — по крайне мере, часы, родинка на руке и брюки совпадают с теми, которые можно увидеть на фото Алексея.

Мария Горячёва не так давно рассталась с мужем после шести лет отношений. Лёша Свик в прошлом году объявил о разводе с супругой Ксенией Ткачёвой. Правда, весной этого года говорил о возвращении в семью.

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