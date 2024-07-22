"А почему нет?": мать 43-летнего Гарика Харламова снялась в свадебном платье

Мать шоумена Гарика Харламова в личном блоге показала себя в свадебном платье. Наталья Харламова отправилась в салон, где решила попозировать перед зеркалом.
Родительница юмориста подчеркнула, что возраст это просто цифра.
Наталья Харламова воспитала троих детей — помимо Гарика Харламова у неё есть ещё две дочери. Девочки-близнецы, которым в этом году исполнилось по 25 лет, родились во втором браке Натальи.
Известно, что Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а Алина — Высшую школу экономики.
Родители Гарика Харламова развелись, когда он был подростком. Тогда отец, Юрий Харламов, забрал его с собой в США, где он проходил обучение актёрскому мастерству. Однако в 1999 году юморист решил вернуться к матери и сёстрам.
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