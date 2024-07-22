Вдова Децла раскрыла, почему рэпер не вписан в свидетельство о рождении сына

Вдова Децла рассказала о планах рэпера усыновить собственного сына

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) в интервью журналистке Ксении Собчак для YouTube-проекта "Наследники" рассказала, что не стала вписывать супруга в свидетельство о рождении сына из-за страха.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Она пояснила, что в то время в информационном поле постоянно обсуждались истории, как у матерей отбирали детей богатые отцы.

"И когда мне 20 лет, я вынашиваю дитя, а в новостях показывают, что биологической матерью может быть недостаточно, чтобы быть рядом с ребёнком…Этот факт меня сильно напугал, и так как мы не были расписаны с Кириллом, мне было странно, что у нас с ребёнком будут разные фамилии", — пояснила Юлия Киселёва.

Она отметила, что Децл был записан в качестве свидетеля родов. Супруги планировали официально пожениться, чтобы исполнитель мог усыновить собственного сына.

Известно, что Меркурий Антоний Иоанн Толмацкий переехал жить к бабушке, которая его радушно приняла. Свекровь и невестка при этом не общаются.

Ранее стало известно, что дочь Ольги Картунковой вышла замуж.