Вдова Децла раскрыла, почему рэпер не вписан в свидетельство о рождении сына

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) в интервью журналистке Ксении Собчак для YouTube-проекта "Наследники" рассказала, что не стала вписывать супруга в свидетельство о рождении сына из-за страха.
Она пояснила, что в то время в информационном поле постоянно обсуждались истории, как у матерей отбирали детей богатые отцы.
"И когда мне 20 лет, я вынашиваю дитя, а в новостях показывают, что биологической матерью может быть недостаточно, чтобы быть рядом с ребёнком…Этот факт меня сильно напугал, и так как мы не были расписаны с Кириллом, мне было странно, что у нас с ребёнком будут разные фамилии", — пояснила Юлия Киселёва.
Она отметила, что Децл был записан в качестве свидетеля родов. Супруги планировали официально пожениться, чтобы исполнитель мог усыновить собственного сына.
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