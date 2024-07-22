"Счастье": певица Анастасия Стоцкая с детьми покинула Россию

Певица Анастасия Стоцкая улетела из России с детьми

Певица Анастасия Стоцкая вместе с детьми улетела из России и отправилась на Мальдивы, о чём сообщила в личном блоге.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Стоцкой в Инстаграм, PDM

Артистка назвала свой отъезд из родной страны "счастьем".

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей от армянина Сергея Абгаряна — сына Александра и дочь Веру. Супруги развелись в 2019 году.

Исполнительница признавалась, что до последнего пыталась сохранить семью, но позднее решила скрыть от публики развод. Лишь спустя 2,5 года она рассказала поклонникам о расставании с мужем.

Аудитория певицы постоянно намекает, что её дети похожи на народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Стоцкая неоднократно опровергала появляющиеся слухи и отмечала, что они не имеют ничего общего с действительностью.

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