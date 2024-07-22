"Счастье": певица Анастасия Стоцкая с детьми покинула Россию

Певица Анастасия Стоцкая вместе с детьми улетела из России и отправилась на Мальдивы, о чём сообщила в личном блоге.
Артистка назвала свой отъезд из родной страны "счастьем".
Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей от армянина Сергея Абгаряна — сына Александра и дочь Веру. Супруги развелись в 2019 году.
Исполнительница признавалась, что до последнего пыталась сохранить семью, но позднее решила скрыть от публики развод. Лишь спустя 2,5 года она рассказала поклонникам о расставании с мужем.
Аудитория певицы постоянно намекает, что её дети похожи на народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Стоцкая неоднократно опровергала появляющиеся слухи и отмечала, что они не имеют ничего общего с действительностью.
Ранее стало известно, что Меган Маркл готовит удар по Кейт Миддлтон.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.