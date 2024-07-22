Дженнифер Лопес празднует 55-летие без Бена Аффлека на фоне разлада в отношениях

Бен Аффлек пропустил день рождения Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудский актер Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе. Издание People сообщило, что 24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет. В этом году певица начала праздновать день рождения заранее, устроив вечеринку в стиле сериала "Бриджертоны" в Хэмптоне. Мероприятие посетило множество гостей, включая мать актрисы, Гваделупе Родригес, однако Бен Аффлек не пришел поддержать свою супругу.

Фото: youtube.com by канал Виолетта Макеева, PDM

Слухи о проблемах в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начали появляться в мае. Сообщалось, что актер переехал из их общего дома в арендованное жилье, при этом инсайдеры утверждают, что Аффлек не виноват в разладе. В конце июня Дженнифер Лопес отправилась в отпуск в Италию в компании друзей, в то время как Бен Аффлек остался с детьми в Лос-Анджелесе. Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, что ещё больше подогрело слухи о разводе.