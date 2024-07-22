Подруга Глюкозы объяснила, что у певицы случилась личная трагедия

Подруга Натальи Ионовой, известной как Глюкоза, рассказала, что певица находится в подавленном состоянии из-за смерти бабушки.
Telegram-канал Mash привёл слова подруги певицы Глюкозы, которая согласилась, не раскрывая своего имени, рассказать, что происходит со звездой.
По словам инсайдера, артистка впала в депрессию из-за смерти любимой бабушки, которая её воспитывала и заменила ей маму.
Предположительно, речь идёт о 94-летней Лидии Михайловне. Наталья, по словам знакомой, тяжело переживает смерть близкой родственницы, однако не стала отменять запланированный концерт в Красноярске.
Ранее певица Глюкоза часто навещала свою бабушку. Она рассказывала о том, что её бабушка часто вспоминала годы Великой Отечественной войны со слезами на глазах.
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