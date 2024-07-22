Певица Наталья Штурм посмеялась над выступлением Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, в Красноярске. Штурм нашла плюсы в случившемся инциденте, отметив, что такие "провалы" звезд могут способствовать её возвращению на сцену.
Она считает, что когда остальные артисты окончательно испортят свою репутацию чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков, у неё появится шанс снова заявить о себе.
Штурм уверена, что в такой момент она сможет выйти на сцену в белом и исполнить свою песню "Школьный роман", напомнив зрителям о своём таланте и профессионализме.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.