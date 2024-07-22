Штурм увидела в провале Глюкозы шанс на своё возвращение на сцену

Наталья Штурм посмеялась над скандальным выступлением Глюкозы в Красноярске

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм посмеялась над выступлением Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, в Красноярске. Штурм нашла плюсы в случившемся инциденте, отметив, что такие "провалы" звезд могут способствовать её возвращению на сцену.

Фото: инстаграм аккаунт Натальи Ионовой-Чистяковой

Она считает, что когда остальные артисты окончательно испортят свою репутацию чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков, у неё появится шанс снова заявить о себе.

Штурм уверена, что в такой момент она сможет выйти на сцену в белом и исполнить свою песню "Школьный роман", напомнив зрителям о своём таланте и профессионализме.