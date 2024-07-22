"Абсолютное оружие": Меган Маркл готовит удар по онкобольным Кейт Миддлтон и Карлу III

Меган Маркл готовит удар для Кейт Миддлтон и Карла III в виде автобиографии

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в скором времени может выпустить автобиографию, которая станет "абсолютным оружием" против Кейт Миддлтон и короля Великобритании Карла III. В этом уверен королевский биограф Том Бауэр.

Фото: youtube.com by канал Информ TV, PDM

Мужчина, которого цитирует издание Radar, отмечает, что нынешнее "молчание" Меган Маркл может обернуться настоящей бурей в ближайшем будущем.

"Мы ждём автобиографию Меган, которую, я уверен, она уже пишет. Она хороший писатель, у неё хватит сарказма и лжи", — отмечает Бауэр.

Сейчас и Меган Маркл, и её супруг, принц Гарри взяли паузу в разборках с королевской семьёй и работают над документальным фильмом для Netflix, который, как ожидается, также приведёт к очередному скандалу.

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