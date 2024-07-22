Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что пора убирать чеснок
Певица Анастасия Стоцкая улетела из России с детьми
Flintlock: The Siege of Dawn получает смешанные отзывы
Бурковский ведет блог на английском и продолжает актерскую карьеру в США
Андрей Молодовский: как распознать и устранить грыжу на шине
Эксперт Сапронова: как не попасть в ловушку на отдыхе в Турции
Как предотвратить появление мешков и тёмных кругов под глазами
Парижские рестораны страдают из-за мер безопасности перед Олимпиадой
Дети Бена Аффлека и Дженнифер Лопес надеются на примирение знаменитостей
"Абсолютное оружие": Меган Маркл готовит удар по онкобольным Кейт Миддлтон и Карлу III

Меган Маркл готовит удар для Кейт Миддлтон и Карла III в виде автобиографии

0:57
Шоу-бизнес » Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в скором времени может выпустить автобиографию, которая станет "абсолютным оружием" против Кейт Миддлтон и короля Великобритании Карла III. В этом уверен королевский биограф Том Бауэр.

Меган Маркл готовит удар для Кейт Миддлтон и Карла III в виде автобиографии
Фото: youtube.com by канал Информ TV, PDM

Мужчина, которого цитирует издание Radar, отмечает, что нынешнее "молчание" Меган Маркл может обернуться настоящей бурей в ближайшем будущем.

"Мы ждём автобиографию Меган, которую, я уверен, она уже пишет. Она хороший писатель, у неё хватит сарказма и лжи", — отмечает Бауэр.

Сейчас и Меган Маркл, и её супруг, принц Гарри взяли паузу в разборках с королевской семьёй и работают над документальным фильмом для Netflix, который, как ожидается, также приведёт к очередному скандалу.

Ранее стало известно, как дети Бена Аффлека и Дженнифер Лопес восприняли развод родителей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
"Наверное". Джо Байдена клятвенно заверили, что до конца срока он досидит Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Страхование профессиональной ответственности
Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами
Shaman в шутку связал отказ Байдена от выборов со своим концертом
Вот почему Воронеж так привлекателен
Ида Галич посмотрела на звёзды через телескоп благодаря возлюбленному
В Великобритании могут произойти забастовки учителей и врачей
Простая и доступная маска для лица из крахмала: как приготовить
Названы плюсы и минусы покупки черного автомобиля
Как вырастить сладкую и ровную морковь
Возлюбленный Карины Нигай влюбился в блогершу из-за её красоты и стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников