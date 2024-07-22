Анастасия Волочкова ответила хейтерам после весёлых сторис: "Как вам не стыдно?"

Волочкова осадила тех, кто её осуждает за весёлый отдых: "За что?"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на нападки подписчиков после видео с её искромётного отдыха.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра поделилась в сторис "Инстаграма"* кадрами из "места силы". Интернет-пользователям показалось, что балерина на видео не совсем трезва. Моралисты принялись отчитывать звезду за такое поведение.

Ответ балерины не заставил себя долго ждать. Анастасия опубликовала в Сети фото с легендарной балериной Майей Плисецкой.

"Как вам не стыдно?! Осуждать меня. За что? Мой педагог и наставник Майя Плисецкая охраняет меня с небес!" — заявила звезда.

Она поинтересовалась у подписчиков, как они проводят лето.

"Я-то в творчестве. А отдыхаю как хочу! И имею на это право", — выразила своё мнение Волочкова.

Фолловеры призвали балерину не прикрываться именем Плисецкой, напомнив о том, что именитая балерина не считала Волочкову своей ученицей, о чём говорила в своих интервью.

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