Анастасия Волочкова ответила хейтерам после весёлых сторис: "Как вам не стыдно?"

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на нападки подписчиков после видео с её искромётного отдыха.
Экс-прима Большого театра поделилась в сторис "Инстаграма"* кадрами из "места силы". Интернет-пользователям показалось, что балерина на видео не совсем трезва. Моралисты принялись отчитывать звезду за такое поведение.
Ответ балерины не заставил себя долго ждать. Анастасия опубликовала в Сети фото с легендарной балериной Майей Плисецкой.
"Как вам не стыдно?! Осуждать меня. За что? Мой педагог и наставник Майя Плисецкая охраняет меня с небес!" — заявила звезда.
Она поинтересовалась у подписчиков, как они проводят лето.
"Я-то в творчестве. А отдыхаю как хочу! И имею на это право", — выразила своё мнение Волочкова.
Фолловеры призвали балерину не прикрываться именем Плисецкой, напомнив о том, что именитая балерина не считала Волочкову своей ученицей, о чём говорила в своих интервью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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