Стало известно, как дети голливудских знаменитостей Бена Аффлека и Дженнифер Лопес относятся к разводу пары

Дети Бена Аффлека и Дженнифер Лопес надеются на примирение знаменитостей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дети голливудских актёров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес надеются на то, что супруги смогут помириться и откажутся от развода. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Виолетта Макеева, PDM

Известно, что в минувшие выходные в гости к певице заглянула дочь Бена Аффлека Вайолет. Как сообщает источник издания, все дети супругов от предыдущих браков активно работают над тем, чтобы помочь актёрам сохранить отношения.

"Дети думают, что они действительно глубоко влюблены друг в друга, как родственные души, и не хотят развода. Они хотят, чтобы Бен и Дженнифер работали над отношениями и в горе, и в радости, как было сказано в их свадебных клятвах", — отмечает инсайдер.

Он подчеркнул, что наследники считают необходимым знаменитостям обратиться в семейную терапию и проговорить свои обиды.

Также наследники пары надеются, что воссоединение произойдёт до 24 июля, чтобы всем вместе отпраздновать 55-летний юбилей исполнительницы.

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