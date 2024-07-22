"Слёзы градом": звезда "Дома-2" Ирина Пинчук рассказала, почему не выходит в соцсети

Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук рассказала поклонникам, что после 1,5 месяца редко заходит в соцсети из-за выгорания.
По её словам, у неё случилось эмоциональное истощение, из-за которого она не хочет есть, зарабатывать деньги.
"Я просто пришла в кафе, села, и слёзы градом. Устала, решила пойти в терапию с психологом", — поделилась она.
При этом она попыталась пошутить над собой и отметила, что, скорее всего, со стороны выглядит "как дура".
Ирине Пинчук 29 лет, она воспитывает двоих детей от возлюбленного с телепроекта "Дом-2" Арайя Чобаняна, за которого вышла замуж.
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