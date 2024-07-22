Глава Фонда по борьбе с коррупцией: выступление Глюк'oZы — позор для шоу-бизнеса

Виталий Бородин требует запретить Глюк’oZu в России после скандального концерта

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюк'oZa, на употребление наркотиков и запретить её деятельность в России.

Фото: инстаграм аккаунт Натальи Ионовой-Чистяковой

Это заявление стало реакцией на скандальный концерт певицы в Красноярске, который Бородин считает позором для всего шоу-бизнеса. Он выразил возмущение её поведением на сцене, где артистка трогала себя за гениталии и пела под фонограмму.

Бородин также поднял вопрос о возможном развращении несовершеннолетних и подчеркнул необходимость проверки Глюк'oZы на употребление наркотиков, заявив, что подобные выступления недопустимы и вызывают отвращение.