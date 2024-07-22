Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюк'oZa, на употребление наркотиков и запретить её деятельность в России.
Это заявление стало реакцией на скандальный концерт певицы в Красноярске, который Бородин считает позором для всего шоу-бизнеса. Он выразил возмущение её поведением на сцене, где артистка трогала себя за гениталии и пела под фонограмму.
Бородин также поднял вопрос о возможном развращении несовершеннолетних и подчеркнул необходимость проверки Глюк'oZы на употребление наркотиков, заявив, что подобные выступления недопустимы и вызывают отвращение.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.