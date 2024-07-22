Андрей Бурковский и его дочь полностью перешли на английский язык после переезда в США

Андрей Бурковский и его дочь отказались от русского языка после переезда в США, и теперь актер ведет личный блог исключительно на английском. Недавно он показал кадры, на которых запечатлен вместе с сыном и дочкой в одном из местных кафе.
Примечательно, что дочь Бурковского общалась с отцом на английском языке, продемонстрировав беглую речь без акцента. Андрей также отвечал дочке на английском.
Последний пост актера на русском языке был опубликован 5 июня, когда он трогательно поздравил дочь с днем рождения. После начала специальной военной операции Андрей вместе с семьей переехал в США, где продолжил свою актерскую деятельность.
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