Андрей Бурковский и его дочь полностью перешли на английский язык после переезда в США

Бурковский ведет блог на английском и продолжает актерскую карьеру в США

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Бурковский и его дочь отказались от русского языка после переезда в США, и теперь актер ведет личный блог исключительно на английском. Недавно он показал кадры, на которых запечатлен вместе с сыном и дочкой в одном из местных кафе.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Примечательно, что дочь Бурковского общалась с отцом на английском языке, продемонстрировав беглую речь без акцента. Андрей также отвечал дочке на английском.

Последний пост актера на русском языке был опубликован 5 июня, когда он трогательно поздравил дочь с днем рождения. После начала специальной военной операции Андрей вместе с семьей переехал в США, где продолжил свою актерскую деятельность.