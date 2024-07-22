"Это рак вкуса": Алёна Водонаева в жёсткой форме высказалась про Ксению Бородину

Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" призналась, что считает турецкие сериалы бессмысленными. По этой причине она не понимает увлечения ими телеведущей Ксении Бородиной.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Алёна Водонаева отмечает, что её бывшая коллега по телепроекту "Дом-2" летает в Стамбул, чтобы увидеться с актёрами из любимых кинокартин.

"У меня тоже есть кумиры, но просто это, слава Богу, не турецкие сериалы, которые не несут никакой интеллектуальной нагрузки, с абсолютно какими-то странными диалогами. Я пыталась, "- отметила блогерша.

Она подчеркнула, что это всё просто "какой-то рак вкуса и рак головного мозга, мысленный".

Сама Алёна Водонаева обожает картины наподобие "Бандитского Петербурга".

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