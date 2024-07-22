Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Северной Осетии проходит слёт юных туристов
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук редко появляется в соцсетях из-за выгорания
Гимнаст Рис Маккленаган вновь протестировал олимпийские "антисекс-кровати"
В Саратове предложили способ увеличения скорости передачи данных до 400 Гбит/с
Нутрициолог Гусакова рассказала о том, опасен ли воск на фруктах для работы ЖКТ
Страхование профессиональной ответственности
Shaman в шутку связал отказ Байдена от выборов со своим концертом
Вот почему Воронеж так привлекателен
Ида Галич посмотрела на звёзды через телескоп благодаря возлюбленному
"Это рак вкуса": Алёна Водонаева в жёсткой форме высказалась про Ксению Бородину

Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами

0:56
Шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" призналась, что считает турецкие сериалы бессмысленными. По этой причине она не понимает увлечения ими телеведущей Ксении Бородиной.

Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами
Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Алёна Водонаева отмечает, что её бывшая коллега по телепроекту "Дом-2" летает в Стамбул, чтобы увидеться с актёрами из любимых кинокартин.

"У меня тоже есть кумиры, но просто это, слава Богу, не турецкие сериалы, которые не несут никакой интеллектуальной нагрузки, с абсолютно какими-то странными диалогами. Я пыталась, "- отметила блогерша.

Она подчеркнула, что это всё просто "какой-то рак вкуса и рак головного мозга, мысленный".

Сама Алёна Водонаева обожает картины наподобие "Бандитского Петербурга".

Ранее Ида Галич рассказала о мечте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
"Наверное". Джо Байдена клятвенно заверили, что до конца срока он досидит Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Страхование профессиональной ответственности
Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами
Shaman в шутку связал отказ Байдена от выборов со своим концертом
Вот почему Воронеж так привлекателен
Ида Галич посмотрела на звёзды через телескоп благодаря возлюбленному
В Великобритании могут произойти забастовки учителей и врачей
Простая и доступная маска для лица из крахмала: как приготовить
Названы плюсы и минусы покупки черного автомобиля
Как вырастить сладкую и ровную морковь
Возлюбленный Карины Нигай влюбился в блогершу из-за её красоты и стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников