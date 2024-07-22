"Это рак вкуса": Алёна Водонаева в жёсткой форме высказалась про Ксению Бородину

Блогерша Алёна Водонаева в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" призналась, что считает турецкие сериалы бессмысленными. По этой причине она не понимает увлечения ими телеведущей Ксении Бородиной.
Алёна Водонаева отмечает, что её бывшая коллега по телепроекту "Дом-2" летает в Стамбул, чтобы увидеться с актёрами из любимых кинокартин.
"У меня тоже есть кумиры, но просто это, слава Богу, не турецкие сериалы, которые не несут никакой интеллектуальной нагрузки, с абсолютно какими-то странными диалогами. Я пыталась, "- отметила блогерша.
Она подчеркнула, что это всё просто "какой-то рак вкуса и рак головного мозга, мысленный".
Сама Алёна Водонаева обожает картины наподобие "Бандитского Петербурга".
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