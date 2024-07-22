Концерт Shaman'а у посольства США: шутливая связь с отказом Байдена

Shaman в шутку связал отказ Байдена от выборов со своим концертом

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в шутку связал отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах с проведением своего концерта. В своём Telegram-канале он заявил, что после исполнения песни "Я русский" у посольства США Байден снялся с президентской гонки, добавив, что он служит России.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Концерт-митинг, организованный Shaman'ом, был направлен против незаконной блокировки российских пользователей YouTube и состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

Мероприятие собрало множество зрителей и вызвало широкий общественный резонанс.