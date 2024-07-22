Певец Shaman (Ярослав Дронов) в шутку связал отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах с проведением своего концерта. В своём Telegram-канале он заявил, что после исполнения песни "Я русский" у посольства США Байден снялся с президентской гонки, добавив, что он служит России.
Концерт-митинг, организованный Shaman'ом, был направлен против незаконной блокировки российских пользователей YouTube и состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.
Мероприятие собрало множество зрителей и вызвало широкий общественный резонанс.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.