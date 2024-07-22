Блогерша Ида Галич раскрыла, какую мечту исполнил её возлюбленный: "Меня эмоционально разорвало"

Ида Галич посмотрела на звёзды через телескоп благодаря возлюбленному

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале призналась, что её возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич исполнил её мечту — отправил посмотреть на звёзды через телескоп.

Фото: Telegram by личный аккаунт Иды Галич в Telegram, PDM

Телеведущая призналась, что её "эмоционально разорвало" уже тогда, когда они приехали в Домодедово и поднялись на крышу.

"В Москве совсем не видно звёзд из-за яркого света, и мне их так не хватает. А когда нам показали Вегу в Лире, Альтаир в Лебеде, рассеянные скопления в виде городов, где живут сотни звёзд, я просто покрылась мурашками. Ещё мы увидели Сатурн с его кольцами. Божечки", — поделилась впечатлениями Ида Галич.

Также она опубликовала список из оставшихся желаний, где напротив пункта о звёздах и телескопе появилась зелёная галочка. Помимо этого, Ида Галич мечтает научиться водить мотоцикл, увидеть звездопад, съездить на сафари и о многом другом.

Ранее возлюбленный Карины Нигай признался, чем ему нравится блогерша.