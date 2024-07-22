Бывшая домработница Пугачевой раскрыла болезни звезды

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Экс-домработница рассказала о проблемах со здоровьем Аллы Пугачёвой

1:09
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, сообщила, что артистка действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе. Эти слова прозвучали в контексте недавнего появления Пугачевой в Юрмале вместе с Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Поклонники были обеспокоены ссутулившейся фигурой 75-летней певицы.

Экс-домработница рассказала о проблемах со здоровьем Аллы Пугачёвой
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Дороднова отметила, что многие люди любят Пугачеву и не понимают, почему её состояние так ухудшилось. Она упомянула проблемы артистки с ногами и сердцем, добавив, что при плохой погоде сутулость может только усилиться. Также бывшая домработница подчеркнула стойкость Пугачевой и её невероятную выдержку в сложных ситуациях.

Появление Пугачевой в таком состоянии вызвало волну беспокойства среди поклонников, которые надеются на улучшение её здоровья. Дороднова выразила сожаление по поводу произошедшего и восхищение силой духа артистки, справляющейся с недугами и стрессом.

* признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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