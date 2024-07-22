"Тебя много": избранник Карины Нигай высказался про характер блогерши

Возлюбленный Карины Нигай влюбился в блогершу из-за её красоты и стиля

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Карина Нигай и её возлюбленный Илья Горелов рассказали поклонникам, что их привлекло друг в друге. Мужчина признался, что избранница всегда стильно выглядит.

Фото: youtube.com by канал super, PDM

Он отметил, что Карина Нигай не позволяет себе расслабляться в плане внешнего вида и всегда выглядит красиво.

Помимо этого, в блогерше Илью привлекло то, что она весёлая, темпераментная, и эти вещи уже не поменяются с годами.

"Тебя много. Рядом с тобой можно просто расслабиться, ты всё пространство будешь заполнять собой. И мне это очень нравится. С тобой не соскучишься. И я понимаю, что ты всю жизнь будешь такая", — заключил Горелов.

Карина Нигай призналась, что ей в любимом мужчине нравится интеллект.

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