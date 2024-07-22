"Они добились того, чего хотели": жена бывшего мужа Ксении Бородиной в провокационной форме высказалась об Алсу и Решетовой

Новоиспечённая супруга бизнесмена Курбана Омарова Валерия в соцсетях высказалась по поводу развода певицы Алсу. Она считает, что певица и модель Анастасия Решетова добились своих целей.
23-летняя девушка заявила, что участницам конфликта не стоило выносить в публичное пространство свои разбирательства. Она уверена, что такие вещи лучше решать между собой.
"Такие вещи нужно решать между собой, а не в соцсетях. Они добились того, чего хотели, и о них теперь говорят", — поделилась мнением Валерия.
Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года после 18 лет брака. В июне она дала понять, что слухи об интимной связи бизнесмена Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Также она назвала разлучницу "девушкой с низкой социальной ответственностью".
Известно, что в настоящее время суд дал супругам два месяца на урегулирование имущественных вопросов и опеки над детьми. В июле Алсу подала иск на разделение совместно нажитого имущества.
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