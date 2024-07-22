Друг Джуны раскрыл тайну личной драмы покойной целительницы

Друг Джуны рассказал о покойной целительнице

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

22 июля могла бы отпраздновать 75-летие знаменитая целительница Джуна, известная своими способностями помогать людям. Однако она не смогла справиться с собственной трагедией — смертью сына, которая привела её в глубокую депрессию.

Фото: flickr.com by serj Qute, PDM

Один из её друзей и учеников, писатель и шаман Карагай, рассказал о её загадочной личности, окутанной мифами и тайнами. Джуна была жестким и грубым человеком, но её поведение часто неправильно интерпретировалось, так как она действовала из лучших побуждений. Она была человеком, который умел терпеливо объяснять и поддерживать других.

Джуна посвятила все свои достижения сыну, а после его смерти продолжала работать из чувства долга перед людьми, которые её окружали. Несмотря на её внешние атрибуты успеха, она оставалась простой и щедрой женщиной, способной искренне дарить подарки, сообщает "Московский Комсомолец".

Её уход стал шоком для многих, но её феномен заключается в порядочности и человечности, которую она проявляла до самого конца.