Грустили все: Оксана Самойлова вылетела из шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"

Оксана Самойлова покинула шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оксана Самойлова покинула проект "Выжить в Дубае. Возвращение" в 6-м выпуске 2-го сезона шоу. Её уход стал третьей потерей для звездной команды.

Фото: Социальные сети by Оксана Самойлова, PDM

На малое испытание Самойлову отправил её муж Джиган, объяснив это желанием жены попробовать свои силы против 19-летней Анны Галянт из народной команды. Анна выиграла оба испытания, восхитив Самойлову своей стойкостью и мастерством.

Ведущая Ляйсан Утяшева выразила сочувствие Джигану, отметив, что ему будет тяжело пережить уход жены. Самойлова, пустив слезу, предположила, что её уход станет фатальным для звездной команды и Джиган может сильно расстроиться.

Возвращение Самойловой ждали с нетерпением, но участники были разочарованы и подумали, что их прокляли, так как это уже третий случай ухода звезды после Вячеслава Чепурченко и Виктории Бони. Джиган, не скрывая эмоций, выразил удивление победой молодой девушки и заинтересованность в участии в испытании с Анной.