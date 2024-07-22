Сбежавшая из России Чулпан Хаматова продолжает театральную карьеру

Некоторое время назад в околотеатральных Телеграм-каналах появилась информация о том, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, где она нашла приют после бегства из России два года назад.
Однако это оказалось ложной информацией: Хаматова продолжает работать в театре, играя в постановках "Постскриптум" и "Страна глухих". В настоящее время она репетирует новый спектакль Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" вместе с Максимом Сухановым, который также покинул Россию и теперь живет в Германии.
Премьера спектакля запланирована на 18 сентября в Риге, хотя первоначально планировалось выступление в Национальном Латвийском театре. Театр отказал в аренде сцены для русскоязычного спектакля из-за продолжающегося конфликта на Украине. Тем временем, у Хаматовой есть и другие творческие планы, включая участие в читке стихотворений в Вильнюсе.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.