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Сбежавшая из России Чулпан Хаматова продолжает театральную карьеру

Чулпан Хаматова продолжает выступать в Новом Рижском театре

0:59
Шоу-бизнес

Некоторое время назад в околотеатральных Телеграм-каналах появилась информация о том, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, где она нашла приют после бегства из России два года назад.

Чулпан Хаматова продолжает выступать в Новом Рижском театре
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Однако это оказалось ложной информацией: Хаматова продолжает работать в театре, играя в постановках "Постскриптум" и "Страна глухих". В настоящее время она репетирует новый спектакль Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" вместе с Максимом Сухановым, который также покинул Россию и теперь живет в Германии.

Премьера спектакля запланирована на 18 сентября в Риге, хотя первоначально планировалось выступление в Национальном Латвийском театре. Театр отказал в аренде сцены для русскоязычного спектакля из-за продолжающегося конфликта на Украине. Тем временем, у Хаматовой есть и другие творческие планы, включая участие в читке стихотворений в Вильнюсе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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