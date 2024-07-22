Дочь Михаила Задорнова обратилась к покойному отцу через искусство

Дочь Михаила Задорнова посвятила стихотворение покойному отцу

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Личная жизнь Михаила Задорнова, знаменитого сатирика, оставалась вне публичного поля, и он редко комментировал свои отношения с женой.

Фото: Социальные сети by Елена Задорнова, PDM

Однако после его смерти его дочь Елена решила поделиться своими чувствами и воспоминаниями. Елена родилась в 1990 году и выросла в семье Задорнова. Выйдя замуж за ливанца Али Тартузи, она переехала на Мальту, где у них родились трое детей.

Елена была близка с отцом и посвятила ему трогательное стихотворение, в котором выразила свои чувства по поводу его отсутствия в жизни своих внуков, сообщает StarHit.

"Ты был?… Ты — был! Увы, не смог Застать ты внучек, коих три. Казалось, твой не вышел срок Хоть слезы вечности утри…", — написала Елена.

Михаил Николаевич уделял много внимания и любви своей дочери, стараясь обеспечить её будущее. Его болезнь и последующая смерть стали трагическим событием для семьи и поклонников. Коллеги и друзья Задорнова вспоминают его как доброго и заботливого человека, который до последнего пытался оставаться на связи с близкими.