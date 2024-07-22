Дочь Михаила Задорнова обратилась к покойному отцу через искусство

Личная жизнь Михаила Задорнова, знаменитого сатирика, оставалась вне публичного поля, и он редко комментировал свои отношения с женой.
Однако после его смерти его дочь Елена решила поделиться своими чувствами и воспоминаниями. Елена родилась в 1990 году и выросла в семье Задорнова. Выйдя замуж за ливанца Али Тартузи, она переехала на Мальту, где у них родились трое детей.
Елена была близка с отцом и посвятила ему трогательное стихотворение, в котором выразила свои чувства по поводу его отсутствия в жизни своих внуков, сообщает StarHit.
"Ты был?… Ты — был! Увы, не смог
Застать ты внучек, коих три.
Казалось, твой не вышел срок
Хоть слезы вечности утри…", — написала Елена.
Михаил Николаевич уделял много внимания и любви своей дочери, стараясь обеспечить её будущее. Его болезнь и последующая смерть стали трагическим событием для семьи и поклонников. Коллеги и друзья Задорнова вспоминают его как доброго и заботливого человека, который до последнего пытался оставаться на связи с близкими.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.