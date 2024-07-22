Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что поведение певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) на Дне металлурга в Красноярске может быть связано с употреблением запрещенных препаратов.
Мизулина предложила проводить проверку певицы на наркотики перед ее выступлениями в других городах.
Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также предложил проверить Глюкозу на наркотики и запретить ее выступления в России.
Ранее сообщалось, что Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой.
В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.