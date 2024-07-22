Мизулина нашла решение ситуации со скандальным концертом Глюкозы в Красноярске

Екатерина Мизулина предложила проверять певицу Глюкозу на наркотики

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что поведение певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) на Дне металлурга в Красноярске может быть связано с употреблением запрещенных препаратов.

Фото: Openverse by Чен Е.О., CC BY-SA 4.0

Мизулина предложила проводить проверку певицы на наркотики перед ее выступлениями в других городах.

Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также предложил проверить Глюкозу на наркотики и запретить ее выступления в России.

Ранее сообщалось, что Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой.