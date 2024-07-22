Агата Муцениеце призналась во всём: роман с Кологривым действительно был

Агата Муцениеце и Никита Кологривый подтвердили краткосрочный роман

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о романе Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце продолжают активно обсуждаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Изначально считалось, что Агата увела Никиту из семьи, но в прошлом году актёр утверждал, что их связывает только работа. Однако недавно Кологривый признал, что между ними действительно был роман, но он был кратковременным и завершился. Агата подтвердила его слова в "Шоу Воли", отметив, что отношения действительно были, но также быстро закончились. При этом она подчеркнула, что не планирует продолжать отношения с Никитой, сообщает StarHit.

Жена Никиты, Александрина Питиримова, также высказалась, заявив, что слухи о романе являются выдумкой и что их семья не распалась. Она считает, что информация о романе не соответствует действительности и была создана поклонниками или друзьями Агаты.