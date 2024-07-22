Милявской пришлось извиняться за песню Моргенштерна* "Кадилак": не буду больше

Милявская оправдалась за исполненную песню Моргенштерна* "Кадилак"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская снова оказалась в центре скандала. Звезду раскритиковали за исполненную песню рэпера Моргенштерна* "Кадилак".

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Певица записала в социальных сетях видео, на котором объяснила, что с удивлением узнала, что стала участницей скандала, как только пробудилась ото сна.

Звезда отметила, что три года назад они с соратником сделали пародию на трек "Кадилак". Певица рассказала, что на каждом концерте исполняет припев, который следует воспринимать как пародию.

"Не пытайтесь мне приписать какие-либо специальные действия провокационные, потому что это просто смешно и потому, что это просто пародия", — сказала звезда.

Лолита заверила, что такого больше не повторится.

"Всё что могу сказать — не буду больше и всё", — пообещала артистка.

Ранее певица Наташа Королёва подарила Лолите Милявской особый гастрономический подарок.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом