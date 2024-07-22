Певица Глюкоза признавалась, что знакома с запрещёнными веществами с 13 лет

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, ещё в интервью в 2018 года рассказывала о своём неблагополучном детстве с употреблением запрещённых веществ.
После скандального выступления певицы Глюкозы в Красноярске поклонники звезды отыскали её откровенные признания из старых интервью.
Восемь лет назад издание Super.ru приводило слова исполнительницы хита "Невеста". Певица признавалась, что с 13 лет знакома с запрещёнными веществами. В ход, по её словам, шли все известные вещества, которые меняют сознание.
"Большинство людей, с которыми я тогда росла и которые все употребляли наркотики, их просто нет в живых", — рассказывала Наталья.
Ранее Ионовой удавалось скрывать свои проблемы от публики, однако её выступление в Красноярске показало, что у звезды не всё благополучно.
Ранее певица Глюкоза презентовала свою биографическую книгу.
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