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Певица Глюкоза признавалась, что знакома с запрещёнными веществами с 13 лет

Певица Глюкоза не скрывала, что употребляла запрещённые вещества

1:03
Шоу-бизнес

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, ещё в интервью в 2018 года рассказывала о своём неблагополучном детстве с употреблением запрещённых веществ.

Певица Глюкоза не скрывала, что употребляла запрещённые вещества
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

После скандального выступления певицы Глюкозы в Красноярске поклонники звезды отыскали её откровенные признания из старых интервью.

Восемь лет назад издание Super.ru приводило слова исполнительницы хита "Невеста". Певица признавалась, что с 13 лет знакома с запрещёнными веществами. В ход, по её словам, шли все известные вещества, которые меняют сознание.

"Большинство людей, с которыми я тогда росла и которые все употребляли наркотики, их просто нет в живых", — рассказывала Наталья.

Ранее Ионовой удавалось скрывать свои проблемы от публики, однако её выступление в Красноярске показало, что у звезды не всё благополучно.

Ранее певица Глюкоза презентовала свою биографическую книгу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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