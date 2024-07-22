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Актёр Сергей Безруков показал, как развлекается с детьми в дни отпуска

Сергей Безруков устроил с сыном Степаном гонки на мотоцикле

1:12
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков покатал сына Степана и дочь Марию на мотоцикле, вспомнив свои юные годы.

Сергей Безруков устроил с сыном Степаном гонки на мотоцикле
Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков, на которых он сидит на мотоцикле с дочкой и сыном в защитных шлемах.

"Доча рядом! Сын тоже не отстаёт!" — написал звезда сериала "Бригада" под фотографиями с наследниками.

Актёр вспомнил, что старшие родственники тоже катали его в детстве на мотоцикле. Это осталось в его памяти как самые тёплые воспоминания.

"Как в детстве! Только у деда был "Урал" с коляской", — объяснил народный артист России.

Ранее Безруков рассказал, что проводит отпуск на берегах Волги, отдавая дань семейным традициям.

У Сергея Безрукова трое детей от режиссёра Анны Матисон: Мария 2016 года рождения, Степан 2018 года рождения и младший сын Иван, который появился на свет в июле 2021 года.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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