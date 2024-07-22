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Похудевшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается летом и зимой

Анастасия Волочкова назвала три своих любимых блюда

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что она ест, чтобы оставаться стройной.

Анастасия Волочкова назвала три своих любимых блюда
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра ответила на вопрос журналистов о трёх блюдах, которые она рекомендует кушать летом.

Волочкова с улыбкой восприняла вопрос о еде, иронично назвав себя "едаком, который практически ничего не ест".

Звезда согласилась назвать три продукта, которыми она питается, независимо от времени года.

"Это яйца всмятку, салатные листья и вообще всё, что касается зелени, (спаржа, зелёный перец) и это суп "Том Ям", — сказала знаменитость.

Ранее Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста рассекретил секретный ингредиент оливье, который делает салат божественно вкусным.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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