Похудевшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается летом и зимой

Анастасия Волочкова назвала три своих любимых блюда

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что она ест, чтобы оставаться стройной.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра ответила на вопрос журналистов о трёх блюдах, которые она рекомендует кушать летом.

Волочкова с улыбкой восприняла вопрос о еде, иронично назвав себя "едаком, который практически ничего не ест".

Звезда согласилась назвать три продукта, которыми она питается, независимо от времени года.

"Это яйца всмятку, салатные листья и вообще всё, что касается зелени, (спаржа, зелёный перец) и это суп "Том Ям", — сказала знаменитость.

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