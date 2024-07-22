Похудевшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается летом и зимой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что она ест, чтобы оставаться стройной.
Экс-прима Большого театра ответила на вопрос журналистов о трёх блюдах, которые она рекомендует кушать летом.
Волочкова с улыбкой восприняла вопрос о еде, иронично назвав себя "едаком, который практически ничего не ест".
Звезда согласилась назвать три продукта, которыми она питается, независимо от времени года.
"Это яйца всмятку, салатные листья и вообще всё, что касается зелени, (спаржа, зелёный перец) и это суп "Том Ям", — сказала знаменитость.
Ранее Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста рассекретил секретный ингредиент оливье, который делает салат божественно вкусным.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.