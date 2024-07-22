"Хайп на разводе и новая семья": Виктория Боня о Тарасове

Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На шоу на RuTube Виктория Боня прокомментировала поведение футболиста Дмитрия Тарасова после его развода с Ольгой Бузовой. Телеведущая заявила, что Тарасов воспользовался разводом ради хайпа и личной выгоды. По ее словам, он построил карьеру на этом скандале и теперь обеспечивает семью с новой женой, тогда как Бузова все еще переживает горечь расставания.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Боня, бывшая коллега Бузовой по шоу "ДОМ-2", считает, что Тарасов повел себя неблагородно и лишен такта, организуя новую семейную жизнь в доме, который строил вместе с Ольгой. Виктория отметила, что Ольга занималась выбором штор, мебели и плитки для этого дома, и теперь видеть в нем другую женщину с детьми от Тарасова — это удар для Бузовой.

По мнению Бони, поведение Тарасова можно назвать "немножко по-животному", что вызвало возмущение у многих зрителей. Виктория подчеркнула, что такие действия показывают недостаток уважения и такта по отношению к бывшей супруге.