Продюсер Фадеев подаёт в суд на Глюкозу после скандала в Красноярске: "Больше терпеть нет сил"

Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен через суд запретить певице Глюкозе исполнять его хиты.
Фадеев подает в судебный иск против Натальи Ионовой (настоящее имя певицы Глюкозы) после скандального выступления звезды в Красноярске.
Он отметил, что уже разрабатывает с юристами иск против знаменитости. Если продюсер выиграет суд, то Ионова больше не сможет пользоваться популярным псевдонимом и петь хиты Глюкозы.
"Больше терпеть нет сил и не хочется… Я не знаю, что это, бешенство чего, но то, что это бешенство, это точно. Поэтому этот беспредел нужно прекращать", — выступил с заявлением продюсер.
Это не первая попытка Максима Фадеева отобрать у Глюкозы права на свои песни. Впервые он рассказал о своём намерении после участия звезды в "голой вечеринке".
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.