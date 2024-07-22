Продюсер Фадеев подаёт в суд на Глюкозу после скандала в Красноярске: "Больше терпеть нет сил"

Продюсер Фадеев решил отсудить у Глюкозы свои хиты

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен через суд запретить певице Глюкозе исполнять его хиты.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Фадеев подает в судебный иск против Натальи Ионовой (настоящее имя певицы Глюкозы) после скандального выступления звезды в Красноярске.

Он отметил, что уже разрабатывает с юристами иск против знаменитости. Если продюсер выиграет суд, то Ионова больше не сможет пользоваться популярным псевдонимом и петь хиты Глюкозы.

"Больше терпеть нет сил и не хочется… Я не знаю, что это, бешенство чего, но то, что это бешенство, это точно. Поэтому этот беспредел нужно прекращать", — выступил с заявлением продюсер.

Это не первая попытка Максима Фадеева отобрать у Глюкозы права на свои песни. Впервые он рассказал о своём намерении после участия звезды в "голой вечеринке".