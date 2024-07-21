Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России: долги и арест Lamborghini

Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогеру Анастасии Ивлеевой запрещен выезд из России из-за накопившихся долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), составляющих 20,9 млн рублей. По информации telegram-канала Shot, Ивлеева должна почти 21 млн рублей, и сейчас ее разыскивают судебные приставы.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Ранее сообщалось, что у Ивлеевой арестовали автомобиль Lamborghini из-за долгов перед налоговой службой. На автомобиль также наложен запрет на регистрационные действия. За год пользования Lamborghini Ивлеева получила более 70 штрафов за превышение скорости на общую сумму 100 тысяч рублей.

Общая сумма, которую намерены взыскать с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. Против нее возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. Это событие стало очередным в череде неприятностей для Ивлеевой, которые теперь включают значительные финансовые обязательства и ограничения на выезд из страны.