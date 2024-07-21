Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Cadillac обновил Escalade: рестайлинг 2025 года с новыми технологиями и дизайном
Страхование веса и фигуры
Американские ученые: стоячие рабочие места помогают избежать офисных болезней
Тарасова: Россияне на Олимпиаду не за рукопожатиями едут
В двух регионах России на абрикосовых деревьях появился опасный вредитель
Гриль-чиз: для него можно взять сыр одного или нескольких видов
Настоящий магазин игрушек извлели из желудка пса-самоеда
Эвелина Бледанс хочет, чтобы её сын потерял девственность с профессионалкой
Кризис легитимности власти в США: республиканцы требуют полной отставки Байдена
Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России: долги и арест Lamborghini

Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой

1:06
Шоу-бизнес

Блогеру Анастасии Ивлеевой запрещен выезд из России из-за накопившихся долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), составляющих 20,9 млн рублей. По информации telegram-канала Shot, Ивлеева должна почти 21 млн рублей, и сейчас ее разыскивают судебные приставы.

Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Ранее сообщалось, что у Ивлеевой арестовали автомобиль Lamborghini из-за долгов перед налоговой службой. На автомобиль также наложен запрет на регистрационные действия. За год пользования Lamborghini Ивлеева получила более 70 штрафов за превышение скорости на общую сумму 100 тысяч рублей.

Общая сумма, которую намерены взыскать с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. Против нее возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. Это событие стало очередным в череде неприятностей для Ивлеевой, которые теперь включают значительные финансовые обязательства и ограничения на выезд из страны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Ситуация на дорогах РФ: в первом полугодии 2024 года зафиксировано 56,3 тысячи ДТП
Кочаны капусты так и не появились? Выясните, в чем может быть проблема
Кукурелья после победы Испании на Евро изменил имидж
Какие интерьерные приемы стоит исключить из своего дизайна
Эффективный скраб из кофейной гущи для борьбы с целлюлитом и растяжками
Власти регионов вводят ограничения на работу мигрантов
Лолита Милявская случайно взяла пальто Любови Толкалиной и получила письмо
Мелис Мутлуч, сыгравшая Михримах султан в детстве, отказалась от актёрской карьеры
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников