Лолита Милявская "украла" пальто Толкалиной и получила неожиданный ответ

Лолита Милявская случайно взяла пальто Любови Толкалиной и получила письмо

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На шоу "5 книг" с писателем Александром Цыпкиным Лолита Милявская поделилась забавной историей о том, как случайно уехала в пальто актрисы Любови Толкалиной, перепутав его со своим. Инцидент произошел в стоматологической клинике, когда Лолита спешила уйти и не заметила подмены. Певица узнала о своей ошибке дома, когда ей позвонили из клиники.

Фото: Wikipedia by Sefer azeri, CC BY-SA 4.0

Толкалина сначала злилась на Лолиту, но затем написала ей письмо от руки карандашом, что тронуло Милявскую, которая не получала таких писем давно и теперь планирует вставить его в рамку. Толкалина в итоге простила её.

Этот случай произошел после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, на фоне которой Лолита решила заняться своим здоровьем и отменить концерты. Однако теперь исполнительница хита "На Титанике" возвращается к частным выступлениям, подняв цену с 4 млн рублей до 5 млн и добавив 500 тыс. рублей за технический райдер.