Лолита Милявская "украла" пальто Толкалиной и получила неожиданный ответ

На шоу "5 книг" с писателем Александром Цыпкиным Лолита Милявская поделилась забавной историей о том, как случайно уехала в пальто актрисы Любови Толкалиной, перепутав его со своим. Инцидент произошел в стоматологической клинике, когда Лолита спешила уйти и не заметила подмены. Певица узнала о своей ошибке дома, когда ей позвонили из клиники.
Толкалина сначала злилась на Лолиту, но затем написала ей письмо от руки карандашом, что тронуло Милявскую, которая не получала таких писем давно и теперь планирует вставить его в рамку. Толкалина в итоге простила её.
Этот случай произошел после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, на фоне которой Лолита решила заняться своим здоровьем и отменить концерты. Однако теперь исполнительница хита "На Титанике" возвращается к частным выступлениям, подняв цену с 4 млн рублей до 5 млн и добавив 500 тыс. рублей за технический райдер.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.