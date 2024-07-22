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Мама рэпера Тимати рассказала, что её внучка Алиса снимается в кино

Мама Тимати показала снимающуюся в кино внучку Алису

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Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова похвасталась внучкой Алисой, которая начала карьеру в кинематографе.

Мама Тимати показала снимающуюся в кино внучку Алису
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Симона Юнусова опубликовала в социальных сетях кадры со съёмочной площадки. На фото Алиса Юнусова запечатлена во время съёмочного процесса в окружении гримёров и другого персонала.

Девочку, которая предпочитает мальчишеский стиль в одежде, нарядили в платья и юбочки.

"Так интересно наблюдать за Алисой в образе "воздушно-зефирной девочки", — написала бабушка юной актрисы.

Рэпер Тимати признавался, что редко видится с дочерью, так как она очень занята. Симона Юнусова рассказывала, что девочка изучает иностранные языки и озвучивает мультфильмы.

Ранее модель Анастасия Решетова показала сына Ратмира от рэпера Тимати.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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