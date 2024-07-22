Мама рэпера Тимати рассказала, что её внучка Алиса снимается в кино

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова похвасталась внучкой Алисой, которая начала карьеру в кинематографе.
Симона Юнусова опубликовала в социальных сетях кадры со съёмочной площадки. На фото Алиса Юнусова запечатлена во время съёмочного процесса в окружении гримёров и другого персонала.
Девочку, которая предпочитает мальчишеский стиль в одежде, нарядили в платья и юбочки.
"Так интересно наблюдать за Алисой в образе "воздушно-зефирной девочки", — написала бабушка юной актрисы.
Рэпер Тимати признавался, что редко видится с дочерью, так как она очень занята. Симона Юнусова рассказывала, что девочка изучает иностранные языки и озвучивает мультфильмы.
Ранее модель Анастасия Решетова показала сына Ратмира от рэпера Тимати.
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