Мизулина призвала проверить певицу Глюкозу на наркотики после её скандального концерта в Красноярске

Мизулина раскритиковала певицу Глюкозу после скандального выступления звезды

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организаторы концерта в Красноярске решили подать в суд на певицу Глюкозу. Делом певицы занялась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Выступление певицы Глюкозы в Красноярске вызвало скандал. Звезду заподозрили в том, что она вышла на сцену в "состоянии изменённого сознания".

Мизулину возмутило то, что Глюкоза нецензурно выражалась и "трогала себя за интимные места" на глазах детей. Екатерина предположила, что певица употребила запрещённые вещества.

"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", — выступила с предложением глава Лиги безопасного интернета.

Ранее 17-летняя дочь певицы Глюкозы заявила о страхе иметь детей.