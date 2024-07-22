Мизулина призвала проверить певицу Глюкозу на наркотики после её скандального концерта в Красноярске

Организаторы концерта в Красноярске решили подать в суд на певицу Глюкозу. Делом певицы занялась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Выступление певицы Глюкозы в Красноярске вызвало скандал. Звезду заподозрили в том, что она вышла на сцену в "состоянии изменённого сознания".
Мизулину возмутило то, что Глюкоза нецензурно выражалась и "трогала себя за интимные места" на глазах детей. Екатерина предположила, что певица употребила запрещённые вещества.
"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", — выступила с предложением глава Лиги безопасного интернета.
Ранее 17-летняя дочь певицы Глюкозы заявила о страхе иметь детей.
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