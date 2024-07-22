Александр Васильев рассказал о своём жилье за границей: "Камины и прекрасная кухня"

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев продолжает рассказывать публике о своей роскошной зарубежной недвижимости.
Васильев рассказал интересующимся подписчикам о той местности во Франции, где он приобрёл себе старинный особняк с мебелью эпохи "Реставрации".
В местечке под названием Овернь во французской провинции, по словам историка моды, можно купить недвижимость по цене 136 000 евро. Он отметил, что по соседству с его особняком выставлен на продажу трёхэтажный дом площадью 130 квадратных метров с тремя спальнями.
"Фруктовые деревья, виноград, сирень, розы, гортензии и ирисы. Камины и прекрасная кухня, дом постройки 1873 года. Хорошенько подумайте! Это Овернь во Франции, горы, вулканы, сыры и молоко", — разрекламировал жильё и окрестности телеведущий.
Из достоинств Васильев назвал ещё большое число старинных замков в округе, богатую культурную жизнь с концертами и спектаклями. Он предупредил, что для наслаждения всеми прелестями французских окраин нужно иметь автомобиль, хорошо знать местный язык и иметь европейское документы.
Ранее Александр Васильев показал интерьеры своего зарубежного особняка.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.