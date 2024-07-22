Станислава Садальского возмутила поддельная чёрная икра на съёмках фильма

Актёр Садальский Садальский рассказал, как измельчал съёмочный процесс в кино, где используют поддельные продукты питания в сценах про застолье.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пожаловался на то, что на съёмках фильма "Богемо", где в кадре по сценарию присутствует чёрная икра, актёрам вместо настоящей еды подсунули бутафорский деликатес.
"Икра поддельная сделана натурально, но запах… зовите окулиста!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он отметил, что этим современный кинематограф отличается от советского.
"Сегодня в погоне за экономией на стол в кадре ставят пластиковые фрукты, поддельное мясо и воду с чаем вместо шампанского", — выразил своё возмущение актёр.
Садальский вспомнил, что режиссёр Леонид Гайдай лично профинансировал "царское застолье". В фильме "Белое солнце пустыни" герой, по словам артиста, кушал подлинную чёрную икру.
Станислав Юрьевич пожаловался на то, что по сценарию ему нужно есть много чёрной икры в кадре. Он попросил режиссёра показать ему, как это делать.
"Режиссёр с неохотой приступил… но потом сказал, ешьте лучше яблоко, спросил — как? Вообщем, пил поддельную "Вдову Клико" Снимаем уже неделю, впереди ещё месяц", — рассказал о своей нелёгкой работе артист.
Ранее Станислав Садальский поведал, как Дональд Трамп пришёл на выручку режиссёру Леониду Гайдаю.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.