Станислава Садальского возмутила поддельная чёрная икра на съёмках фильма

Садальский пожаловался на бутафорскую икру на съёмках фильма

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Садальский Садальский рассказал, как измельчал съёмочный процесс в кино, где используют поддельные продукты питания в сценах про застолье.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, CC BY-SA 4.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пожаловался на то, что на съёмках фильма "Богемо", где в кадре по сценарию присутствует чёрная икра, актёрам вместо настоящей еды подсунули бутафорский деликатес.

"Икра поддельная сделана натурально, но запах… зовите окулиста!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он отметил, что этим современный кинематограф отличается от советского.

"Сегодня в погоне за экономией на стол в кадре ставят пластиковые фрукты, поддельное мясо и воду с чаем вместо шампанского", — выразил своё возмущение актёр.

Садальский вспомнил, что режиссёр Леонид Гайдай лично профинансировал "царское застолье". В фильме "Белое солнце пустыни" герой, по словам артиста, кушал подлинную чёрную икру.

Станислав Юрьевич пожаловался на то, что по сценарию ему нужно есть много чёрной икры в кадре. Он попросил режиссёра показать ему, как это делать.

"Режиссёр с неохотой приступил… но потом сказал, ешьте лучше яблоко, спросил — как? Вообщем, пил поддельную "Вдову Клико" Снимаем уже неделю, впереди ещё месяц", — рассказал о своей нелёгкой работе артист.

Ранее Станислав Садальский поведал, как Дональд Трамп пришёл на выручку режиссёру Леониду Гайдаю.