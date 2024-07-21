Алексей Столяров нашел счастье с чемпионкой мира по бальным танцам

Алексей Столяров, неудавшийся зять экс-министра обороны Сергея Шойгу, не скрывает свою личную жизнь. Новой избранницей блогера стала чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева из Новосибирска, которая опубликовала в соцсетях трогательные снимки со своим возлюбленным.
На романтических фотографиях пара не скрывает своих чувств: на одном из снимков Вера обнимает Алексея сзади, счастливо смеясь в камеру, а на другом Алексей обнимает её, сидя на скамейке на фоне живописного природного ландшафта. Подписчики Веры также выразили свою радость за счастливую пару в комментариях.
Алексей Столяров впервые сообщил о романе с Верой Бондаревой в июне этого года на фестивале VK Fest в "Лужниках". Вера Бондарева активно ведет соцсети, где у неё 97 тысяч подписчиков.
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