Алексей Столяров нашел счастье с чемпионкой мира по бальным танцам

Новый роман Алексея Столярова: трогательные фото с Верой Бондаревой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Столяров, неудавшийся зять экс-министра обороны Сергея Шойгу, не скрывает свою личную жизнь. Новой избранницей блогера стала чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева из Новосибирска, которая опубликовала в соцсетях трогательные снимки со своим возлюбленным.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Алексея Столярова @stoliarovaleksey

На романтических фотографиях пара не скрывает своих чувств: на одном из снимков Вера обнимает Алексея сзади, счастливо смеясь в камеру, а на другом Алексей обнимает её, сидя на скамейке на фоне живописного природного ландшафта. Подписчики Веры также выразили свою радость за счастливую пару в комментариях.

Алексей Столяров впервые сообщил о романе с Верой Бондаревой в июне этого года на фестивале VK Fest в "Лужниках". Вера Бондарева активно ведет соцсети, где у неё 97 тысяч подписчиков.