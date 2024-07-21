Скандальная вечеринка Ивлеевой: пострадали репутации многих артистов

Алена Водонаева о последствиях вечеринки Ивлеевой: репутационные потери и сложности с

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После "голой" вечеринки Ивлеевой и последовавшего скандала, когда кадры с мероприятия попали в общий доступ, имидж многих её участников пострадал. В результате Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие артисты остались без работы на несколько месяцев. Репутационные потери понесли и другие участники, даже те, кто лишь заглянул на вечеринку ненадолго и был в пристойных нарядах.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Алены Водонаевой @alenavodonaeva

Алена Водонаева, в шоу "Света вокруг света", рассказала, что тоже присутствовала на вечеринке Ивлеевой, будучи одета в длинное черное платье. Она отметила, что даже не дошла до комнаты, где делались фото и видео. Водонаева призналась, что на вечеринках обычно задерживается не более чем на 30 минут и не пьёт алкоголь, однако ей было весело.

Несмотря на это, общая волна бойкота затронула и её. Она столкнулась с уменьшением рекламных предложений и возникновением сложностей с проектами.