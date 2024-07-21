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Олег Газманов: уехавшие из России артисты жалеют о своём решении

Газманов о санкциях и возвращении доверия публики: уехавшие артисты жалеют

1:16
Шоу-бизнес

Олег Газманов убежден, что многие представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию, уже сейчас жалеют об этом. По его мнению, они поступили так не из-за убеждений, а под влиянием момента.

Газманов о санкциях и возвращении доверия публики: уехавшие артисты жалеют
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Олега Газманова @oleggazmanov

В интервью на YouTube-канале информационного агентства БелТА он отметил, что такие решения лежат на совести каждого человека. Газманов считает, что многие резкие высказывания тех, кто уехал, были сделаны без полного понимания ситуации или под влиянием пропаганды. Певец полагает, что вернуть доверие и прежнее расположение публики тем, кто хочет вернуться, будет непросто, так как народ жестко высказывается по поводу тех, кто фактически предает свою страну и своих предков.

Недавно Олег Газманов заявил, что на него наложили санкции Евросоюз, Канада, Австралия и другие западные страны. Он отметил, что теперь является кавалером практически всех санкций, которые можно наложить на артиста, и добавил, что из-за ограничений не может попасть в собственную квартиру в Юрмале. Газманов подчеркнул, что не жалуется, и пожелал тем, кто ввел против него санкции, "подавиться" этой недвижимостью.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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