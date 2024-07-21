Виктория Боня: Дмитрий Тарасов использовал развод ради личной выгоды

Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, будучи гостьей шоу на RuTube, прокомментировала поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой. Она заявила, что футболист воспользовался разводом ради хайпа и личной выгоды.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Виктории Бони @victoriabonya

По её словам, Тарасов сделал на разводе карьеру, что позволяет ему кормить свою новую семью, в то время как Бузова продолжает испытывать горечь от этого события. Бывшая коллега Бузовой по шоу "ДОМ-2" уверена, что Дмитрий Тарасов лишен такта и повел себя неблагородно, организовав новую семейную жизнь в доме, который строил вместе с прежней супругой.

Боня отметила, что Тарасов поступил некорректно, приводя туда другую женщину и рожая с ней детей, несмотря на то, что Бузова занималась выбором декора и отделки для этого дома. Виктория также выразила мнение, что Тарасов повел себя "немного по-животному".